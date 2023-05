Heidi Klum feiert mit ihrer Tochter den «Leni-Tag»

Zum ersten Foto, auf dem beide mit Kussmund in die Kamera schauen, wünscht Heidi ihrer Leni einen freudigen 19. Geburtstag samt zahlreicher Herz- und Feier-Emojis. Das zweite Bild lässt vermuten, dass Klum ihre Tochter zu ihrem Ehrentag in New York besuchte. Leni war im vergangenen Jahr von Los Angeles in die Metropole gezogen, um dort zu studieren. Bei Instagram macht Heidi im beigefügten Kommentar klar: «Der ganze Tag ist Leni-Klum-Tag.» Die zweite Aufnahme veröffentlichte zudem auch Leni in ihren Instagram-Storys.