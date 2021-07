Herzogin Meghan schenkt Heidi Klum ein Exemplar ihres Kinderbuchs

«Liebe Heidi»

Und Heidi? Das Model freute sich natürlich über das Geschenk. «Vielen Dank, dass du mir das geschickt hast. Kann es kaum erwarten, es zu lesen. Süss!», ist sie in der Story im Off zu hören.

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Harte Kritik für Meghans Buch

«The Bench» erschien in den USA und in Grossbritannien bereits am 8. Juni. Die Inspirationsquelle fand Meghan direkt in den eigenen vier Wänden. Es handelt nämlich von dem speziellen Band zwischen einem Vater und seinem Sohn – und zwar aus der Sicht einer Mutter. Von den Kritikerinnen und Kritikern wurde das Buch alles andere als gut aufgenommen. «The Times»-Kritiker Alex O’Connell ist etwa der Meinung, dass es nichts für Kinder sondern eine «Anleitung zu Selbsthilfe für bedürftige Eltern» ist.