Legendäre Halloween-Party: Heidi Klum gibt erste Hinweise auf ihr Kostüm – Reto Hanselmanns Vorfreude steigt

Der Zürcher Eventorganisator Reto Hanselmann ist dieses Jahr bereits zum sechsten Mal an der Sause in New York dabei.

Hanselmann legt sich richtig ins Zeug, um an der exklusiven Sause dabei sein zu können. «Ich fliege am Montagmorgen nach New York und lande am Nachmittag Ortszeit. Dann muss ich mich direkt bereit machen für das Event.» Der 41-Jährige selbst veranstaltet am Samstag seine eigene Halloweenparty «Season of the Witch» im «Kaufleuten» in Zürich. Wirklich ausgeruht wird er an Heidis Party nach dem Partywochenende wohl nicht sein.