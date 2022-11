Heidi Klum griff zur Schere: So sieht Tom mit seiner neuen Frisur aus

«Guck dir mal meine Haare an. Die sind einen halben Meter abgeschnitten», klagt Tokio Hotel Gitarrist Tom Kaulitz im gemeinsamen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill. Dieser sei ebenfalls schockiert über die neue Frisur. «Ich dachte, die sind nach hinten gefallen, aber die sind ja wirklich so kurz», meint der Sänger.

Für die kurzen Haare ist niemand geringeres als Heidi Klum verantwortlich. Tom gibt preis, dass er nur seine Ehefrau an seine Haarpracht ranliesse. «Meine Frau liebt es, mir die Haare zu schneiden. Wenn ich irgendwo anders hingehen würde, wäre dicke Luft.» Ein herziger Einblick in das Liebesleben der zwei, die jüngst mit ihrer Familienplanung für Schlagzeilen sorgten. Damit der Haussegen nicht schief hängt, durfte Heidi also kurzerhand zur Schere greifen.

Die braunen Locken sind definitiv kürzer als noch vor wenigen Wochen. Da machte Tom als grusligen Angler an Heidis Halloweenparty eine gute Figur. An die neue Frisur muss sich Tom nun gewöhnen. Im Podcast kann er aber bereits darüber lachen. Zwillingsbruder Bill meint: «Neue Haare geben ein ganz neues Lebensgefühl.» Dem stimme Tom zu. Für die beiden steht in der Tat eine aufregende Zeit bevor: Tokio Hotel veröffentlichte am Freitag ihr neues Album «2001».