Heidi Klum in «Die Bergretter» – So sahen die Dreharbeiten aus

Dreharbeiten : Am Set von «Die Bergretter»: Heidi Klum hängt in den Seilen

1 / 5 Heidi Klum ist an der Seite von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel in der neusten Folge von «Die Bergretter» zu sehen. Instagram/heidiklum Nun teilte das deutsche Model einige Bilder, die sie während der Dreharbeiten zeigen. Instagram/heidiklum Heidi strahlt trotz Schrammen im Gesicht – ganz das Model, das sie ist. Instagram/heidiklum

Darum gehts Model Heidi Klum ist in der neuen Staffel von «Die Bergretter» zu sehen.

Zum Auftakt hat das Supermodel einige Behind-the-Scenes-Aufnahmen auf Instagram veröffentlicht.

Die 49-Jährige scheint mehr als begeistert, dass sie neben Hauptdarsteller Sebastian Ströbel im TV zu sehen sein wird.

Am 23. November wird die zweite Folge der 15. Staffel von «Die Bergretter» im Fernsehen ausgestrahlt. Mit dabei ist niemand Geringeres als das deutsche Supermodel Heidi Klum. Nun teilte die 49-Jährige auf Instagram einige Fotos, die sie und Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) während der Dreharbeiten zeigen.

Dass der Model-Mama das Schauspielern in den österreichischen Bergen sichtlich Spass gemacht hat, könnte wohl auch an ihrem Namen liegen. Unter einen Post schreibt die Darstellerin: «Eine Heidi gehört einfach in die Berge».

In der Serie spielt das Model aber nicht sich selbst, sondern übernimmt die Rolle der Isabell Klett. In der Folge verunglückt Isabell an einem Motorradunfall, schwebt in Lebensgefahr und muss gerettet werden. Die ganze Folge kann bereits in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

Heidi Klum: «Es erinnert uns an die Heimat»

Bereits im Mai gab die «Bild» bekannt, dass Heidi Klum in der deutschen Abenteuer-Serie mitspielen werde: «Ja, es stimmt, ich bin dabei! Ich freue mich riesig, dass ich bei «Die Bergretter» mitspielen darf». Ein Grund dafür sei gewesen, dass das Gesamtpaket der Sendung stimmen würde: «Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut. Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat.»

Wirst du deinen TV am 23. November einschalten? Klar! Heidi Klum in «Die Bergretter» lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Ich habe die Folgen bereits gestreamt. Einschalten ja, aber einen anderen Sender. Ich habe keinen Fernseher.

Heidi Klum hatte sich bereits zuvor als Fan der Serie geoutet. Sie und ihr Mann Tom Kaulitz (33) würden «Die Bergretter» auch in Los Angeles regelmässig schauen. Gemäss «Bild» war das auch der Grund gewesen, weshalb Sebastian Ströbel das Model angeschrieben hatte. «Tatsächlich hat sich Heidi kurz darauf bei mir gemeldet und dabei den Wunsch geäussert, bei uns auch mal mitzuspielen beziehungsweise gerettet zu werden», so Ströbel.