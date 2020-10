Nach vielen Jahren in L.A. ist die Model-Mama seit dieser Woche zurück in Deutschland: Samt Kind und Kegel ist Heidi Klum für den Dreh von «Germany’s Next Topmodel» nach Berlin gezogen.

Darum gehts Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) wohnen seit Dienstag wieder in Deutschland.

Der Grund sind die Dreharbeiten für «Germany’s Next Topmodel». Die Produktion der 16. Staffel wird mehrheitlich in Deutschland stattfinden.

Wie lange die Grossfamilie bleibt, ist unklar.

Wir fassen den grossen Umzug des Klum-Clans zusammen.

Eigentlich hat Heidi Klum ihrer deutschen Heimat schon vor vielen Jahren den Rücken gekehrt. Als Moderatorin und Jurorin verschiedener US-amerikanischer TV-Formate lebt und arbeitet die 47-Jährige in Los Angeles und verbringt nur noch sporadisch Zeit in Deutschland. Doch damit ist nun Schluss: Seit dieser Woche ist Heidi zurück in Berlin.

Der Grund für den Umzug ist die kommende Staffel von «Germany’s Next Topmodel». Wegen der Corona-Pandemie wird die Produktion der Modelshow in diesem Jahr hauptsächlich in Deutschland stattfinden. Inzwischen sind einige Details zum Umzug und zum temporären neuen Zuhause der Klums durchgesickert – wir fassen die Informationen zusammen.

Auch Bill ist dabei

Nach Deutschland gezogen ist Heidi nicht allein – im Gegenteil: Das Topmodel hat am Dienstag seine gesamte Familie mit nach Berlin gebracht. Die vier Kinder Leni (16), Henry (15), Johan (13) und Lou (11) sind mit ihrer Promi-Mama umgezogen, ebenso Heidis Ehemann Tom Kaulitz (31). Zudem soll auch Heidis Mutter Erna laut der «Bild» mitgereist sein. Sie übernimmt während den GNTM-Dreharbeiten die Betreuung ihrer Enkel.

Angereist ist der Klum-Clan im luxuriösen Privatjet. Bei der Ankunft am Berliner Flughafen wartete nicht nur ein Corona-Test auf die heimkehrende Auswandererfamilie, sondern auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (31). Der Tokio-Hotel-Sänger wohnt normalerweise ebenfalls in Los Angeles, befindet sich aktuell jedoch in Deutschland, um unter anderem das «Durch den Monsun»-Revival seiner Band zu promoten.

Familie wohnt im Hotel

Die Klums wohnten momentan im Berliner Hotel des exklusiven Member-Clubs Soho House, heisst es weiter. Dort teilt sich die Familie nun ein Apartment statt eine riesige Villa wie in Los Angeles. Ob sich die Grossfamilie für ihre Zeit in Deutschland permanent dort einrichten oder nach einer ersten Eingewöhnungszeit eine andere Bleibe suchen wird, ist unklar.

Bei Hunden getrickst?

Ein Hindernis musste aus dem Weg geschafft werden, bevor Heidi mit ihrer Familie im Soho House einziehen konnte. Das Hotel erlaubt eigentlich keine Haustiere – und die Klums sind mit ihren beiden Hunden Anton und Capper angereist. Damit die Tiere trotzdem ins Hotel dürfen, sollen sie die beiden kurzerhand als medizinisch notwendige Therapiehunde eintragen lassen haben.

In den USA ist die Ausbildung von sogenannten Service Dogs nicht gesetzlich geregelt. Im Gegenteil: Gemäss der «Bild» kann man das Abzeichen für umgerechnet rund 30 Franken unkompliziert kaufen. Als eingetragene Therapiehunde dürfen Anton und Capper nun – unabhängig davon, ob sie tatsächlich als Service Dogs im Einsatz sind – problemlos ins Hotel.

Seal ist nicht begeistert

Dass Heidi mit ihrer ganzen Familie auf die andere Seite des Atlantiks gezogen ist, passt nicht allen. Seal (57), der leibliche Vater von Henry, Lou und Johan und Adoptivvater von Leni, soll erst dagegen gewesen sein. Bereits Ende August berichtete «People», dass es zum klärenden Gerichtstermin kam, weil Seal die Kinder aufgrund der Corona-Pandemie ursprünglich nicht nach Deutschland reisen lassen wollte. Das Paar teilt sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder.