«Germany’s Next Topmodel» 2021 - Heidi Klum kürt ihre Finalistinnen, doch eine steigt freiwillig aus

Sechs Nachwuchs-Models kämpften am Donnerstagabend um den Einzug ins grosse Finale von «Germany’s Next Topmodel» . Dascha (21), Soulin (20), Alex (23), Romina (21), Yasmin (19) und Ashley (22) gaben noch einmal alles und mussten Heidi Klum (47) beim grossen «Harper’s Bazaar»-Covershooting und dem Entscheidungsrun von sich überzeugen.

Am Ende konnten nur fünf Kandidatinnen ein Ticket für das Finale am 27. Mai ergattern. Für Yasmin war die Reise im Halbfinale zu Ende. Eine Entscheidung für sich selbst hat auch Ashley getroffen. Obwohl sie zu den Finalistinnen gehört, stieg die Jurastudentin auf eigenen Wunsch aus der Sendung aus.

Cover-Shooting sorgte für Nervosität

«Harper’s Bazaar»-Chefredakteurin Kerstin Schneider nahm die Modelanwärterinnen beim grossen Cover-Shooting genau unter die Lupe. Dies sorgte vor allem bei Dascha für Anlaufschwierigkeiten. «Irgendwas fehlt», sagte Schneider. Und auch Yasmin hatte mit der Aufgabe zu kämpfen. Heidi Klum fand die Performance «so traurig und so trostlos». Begeisterung lösten hingegen Romina, Alex und Soulin aus. Sie meisterten das Shooting von Beginn an mit Bravour.

Höchstspannung bei der Entscheidung

«Ashley hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, nicht am Finale von #GNTM2021 teilzunehmen», wurde auf dem offiziellen Instagram-Account von «Germany’s next Topmodel» verkündet. Damit kämpfen Soulin, Alex, Dascha und Romina am 27. Mai um den Titel «Germany’s next Topmodel».