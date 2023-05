Heidi Klum liebt Schweizer Mode – 3 Beispiele

Maison Blanche von Yannik Zamboni

«Dass jemand wie Heidi Klum meine Sachen trägt und mich unterstützt, ist die grösste Ehre!», sagt der Designer nach Klums Auftritt zu 20 Minuten Lifestyle. Im Gespräch verrät Zamboni, dass Heidis komplettes Outfit Swiss made ist. «Das Kleid wurde in der Schweiz designt und hergestellt und sogar der Print ist von einer Textildruckerei in Arbon.»

Germanier von Kevin Germanier

Der Walliser Designer Kevin Germanier hievt Upcycling regelmässig aufs nächste Level. Die Kleider des Schweizer Modeschaffenden sind oft mit unzähligen Pailletten und glänzenden Steinen verziert, alle davon zu 100 Prozent upgecycelt. So auch das Kleid von Heidi Klum, das das Model dieses Jahr zu den Golden Globes trug. Englische Medien bezeichnen das Paillettenkleid teils als hässlichsten Look auf dem roten Teppich der Golden Globes. Doch daran stört sich der Designer nicht. «Ich bin froh, dass das Internet geteilter Meinung ist», erklärt Kevin Germanier im Interview mit 20 Minuten Lifestyle.

«Wenn sich die Leute fragen, was das soll, und die Meinungen zum Look geteilt sind, bedeutet das, dass es neu ist. Ich bin also superglücklich über die Kritik», schliesst der Designer. Und der Modeschöpfer fügt an: «Wichtig ist, dass Heidi und ich das Kleid lieben und dass sie glücklich ist – that’s it.» Heidi scheint überzeugt von Germaniers Entwürfen. Für eine Episode von «Germany’s Next Topmodel» trug Heidi Klum kürzlich erneut ein Stück des Walliser Designers.