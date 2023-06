Heidi Klum und Mel B: Diese Promis wurden schwanger verlassen

Nach der Trennung blieb das schwangere Model aber nicht lange allein. Kurze Zeit später trat Sänger Seal in ihr Leben, der Leni adoptierte.

Heidi Klum

2003 verkündete das damalige Victoria’s-Secret-Model Heidi Klum (50), dass sie ihr erstes Kind erwartet. Vater der heute 19-jährigen Leni Klum ist Flavio Briatore (73). Doch kaum wurde Heidis Schwangerschaft publik, wurde der Formel-1-Manager mit anderen Frauen erwischt. Kurz darauf folgte die Trennung. Doch die heute 50-Jährige blieb nicht lange allein. Ex-Mann Seal (60), mit dem Klum von 2005 bis 2012 verheiratet war, trat in ihr Leben, stand dem Model bei der Geburt zur Seite und adoptierte Leni später.

Denise Richards

Im Fall von Denise Richards und Charlie Sheen (57) war es die werdende Mutter selbst, die freiwillig den Schauspieler verlassen hat. Die 52-Jährige war damals hochschwanger, als sie die Scheidung vom «Two And A Half Men»-Darsteller einreichte. Grund der Trennung sollen «unüberbrückbaren Differenzen» gewesen sein. Wie Insider verraten haben, soll Richards die Schnauze voll von Sheens Partysucht gehabt haben. Das Paar hatte zum Zeitpunkt der Trennung bereits eine gemeinsame Tochter.

Mel B

Auch das Spice Girl Mel B (48) hatte während ihrer ersten Schwangerschaft wenig Glück in der Liebe. Sie war im sechsten Monat schwanger, als Schauspieler Eddie Murphy (62) sie für die Filmproduzentin Tracey Edmonds (56) sitzen liess. Doch das war nicht alles. Murphy behauptete damals, dass das Kind gar nicht von ihm sei. In einem Interview meinte der Schauspieler: «Ich weiss nicht, wessen Kind es ist, solange es nicht auf der Welt ist und wir einen Vaterschaftstest gemacht haben.» Der Test fiel positiv aus.

Mary-Louise Parker

Schauspielerin Mary-Louise Parker (58) war von Billy Crudup (54) im siebten Monat schwanger, als er sie nach acht Jahren Beziehung für Schauspielkollegin Claire Danes (44) verlassen hat. Doch auch diese Liebe hielt nicht für die Ewigkeit. Nach nur vier Jahren Beziehung trennten sich Danes und Crudup wieder. Viele Jahre später meinte Danes in einem Interview: «Ich war einfach sehr in ihn verliebt. Ich war 24 Jahre alt und dabei, das Leben zu entdecken. Ich war mir nicht so richtig bewusst, welche Konsequenzen die Sache haben würde.»