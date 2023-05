Heidi Klum möchte im Cannabis-Geschäft durchstarten

Bis die Produkte in Deutschland oder in der Schweiz auf den Markt kommen können, muss das Model aber die Legalisierung von Cannabis vorantreiben.

Heidi Klum (49) ist nicht nur mit ihrer Show «Germany’s Next Topmodel» erfolgreich . Jüngst machte die Deutsche bekannt, dass sie in der Actionserie «Die Bergretter» mitspielen wird . Nun möchte das Model auch als Unternehmerin durchstarten, wie ein Blick ins Markenregister verrät.

Heidi Klum steht vor Legalisierungs-Hürde

Um die Produkte von «High-Di» und «Neongreen» in ihrer Heimat Deutschland oder hierzulande verkaufen zu können, muss die Wahl-Amerikanerin aber noch ein paar politische Hürden nehmen. In der Schweiz sind nur Produkte legal, die weniger als ein Prozent THC enthalten. Und selbst dann müssen Anbieter viele Regeln beachten. Auch in Deutschland sorgt die noch offene Legalisierung von Cannabis bei Klum und ihrer Geschäftsidee für Probleme. Bereits letztes Jahr traf sich Heidi, die am 1. Juni ihren 50. Geburtstag feiert, deshalb mit mehreren Politikern in den FDP-Büros im Berliner Regierungsviertel. Diese zeigten sich beeindruckt von ihrem Engagement. Der Unternehmer Finn Hänsel, der ebenfalls am Treffen dabei war, erzählte gegenüber dem «Stern», dass Heidi mit grosser Fachkenntnis für Überraschung bei den Politikern sorgte.