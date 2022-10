Enges Kostüm: Heidi Klum muss an Halloween von Notarzt begleitet werden

Heidi Klum feiert wieder ihre berühmte Halloweenparty in New York. Bei der diesjährigen Auswahl will die Model-Mama sogar einen Notarzt vor Ort haben.

1 / 20 Im Jahr 2001: Sie kam auf einem Pferd angeritten als Lady Godiva. Imago 2002 kam sie als die berühmte Cartoonfigur Betty Boop. Imago Heidi erscheint 2003 mit viel Gold in einem Alien inspirierten Outfit. Dukas

Darum gehts Heidi Klum (49) veranstaltet seit mehreren Jahren ihre eigene Halloweenparty. Dieses Jahr wieder zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie.

Die Model-Mama ist bekannt für ihre ausgefallenen Gruselkostüme. Im Interview mit «Entertainment Tonight» erklärt sie, wieso sie dieses Jahr wohl einen Notarzt auf Standby haben wird.

Auch verrät die «GNTM»-Chefin, welche ihre Lieblingskostüme in den vergangenen Jahren waren.

Heidi Klum (49) gilt als absolute Halloween-Königin. Das Model veranstaltet schon seit einigen Jahren ihre eigene, legendäre Halloween-Party in New York. Zudem sorgt sie Jahr für Jahr mit ihren aufwändigen Gruselkostümen für Gesprächsstoff. Jetzt offenbart sie gegenüber «Entertainment Tonight», dass es die «überraschendste» Verkleidung sein wird, in die sie sich je geschmissen hat.

Weiter erzählt sie: «Ich werde mich sehr klaustrophobisch fühlen. Sehr klaustrophobisch. Sehr, sehr, sehr klaustrophobisch.» Aufgrund ihrer Angst will sie einen Notarzt vor Ort haben, der im Fall einer Panikattacke reagieren könnte. Ein alternatives Kostüm kommt für Heidi allerdings nicht infrage. Sie will weder ihre Fans noch sich selbst bei diesem Anlass enttäuschen. Gegenüber dem Onlineportal meinte sie weiter, dass es jedes Jahr eine neue Herausforderung sei, sich etwas Überraschendes einfallen zu lassen. «Ich habe das Gefühl, dass ich das dieses Jahr erreicht habe, jetzt hoffe ich einfach wirklich, dass es funktionieren wird.» Ihre Verkleidung hält Klum gewöhnlich bis zuletzt geheim. Bisher ist lediglich bekannt, dass sie schwere Prothesen tragen wird, um sich unkenntlich zu machen.

Heidi Klum und ihre vielen Kostüme

Am Montag postet das Topmodel einen Rückblick auf einige ihrer Lieblingskostüme der vergangenen Jahre. Bereits 2000 sah man Heidi als Vamp verkleidet, was aber im Vergleich zu ihren darauffolgenden Kostümen relativ harmlos war. Zu ihren persönlichen Favoriten gehören die Alien-Verkleidung von 2019, der riesige Schmetterling in 2014 und die realistisch aussehende alte Frau in 2013. Klum zeigt im Teaser auch ihren Zombie-Look aus dem Vorjahr, als sie ihre Kinder für ein Horrorvideo einspannte, in dem sie sich als blutrünstige Untote zeigte. An Halloween veröffentlichte sie dann das Gruselfilmchen auf Instagram.

Schon häufiger hatte Klum an Halloween dick aufgetragen. Mit ausladenden Po- und Brustprothesen und Gesichtspolstern verwandelte sich das Model 2015 in die kurvige Cartoon-Figur Jessica Rabbit. 2018 wurde sie in stundenlanger Arbeit zur dicklichen Fiona aus dem Animationsfilm «Shrek», mit Tom Kaulitz an ihrer Seite als grüner, rundlicher Oger. Was soll sie bloss in diesem Jahr werden, neckte Klum ihre Fans in dem am Montag veröffentlichten Videoclip – ohne mehr zu verraten. Viele Follower auf Instagram schickten prompt Vorschläge – etwa als Gruselfigur aus «Corpse Bride» oder als schaurige Morticia von der «Addams Family».