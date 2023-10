Heidi Klum muss Halloween ohne Reto Hanselmann feiern

Heidi Klum feiert heute ihre legendäre Halloween-Party in New York. Der Zürcher It-Boy ist normalerweise stets dabei, doch in diesem Jahr fällt er aus.

1 / 4 Der Zürcher It-Boy Reto Hanselmann besucht seit sieben Jahren die Halloween-Party von Heidi Klum. Privat Die beiden verbindet die Leidenschaft für Halloween. Privat Dieses Jahr musste der 40-Jährige krankheitsbedingt absagen. Privat

Darum gehts Heidi Klums Halloween-Party steht an.

Alle sind auf die Verkleidung der 50-Jährigen gespannt.

Einer besonders: Reto Hanselmann (40). Der Zürcher ist normalerweise stets dabei, musste kurzfristig aber absagen, da er krank im Bett liegt.

Welches Halloween-Kostüm wird Heidi Klum (50) in diesem Jahr wählen? Eine Frage, die sich ihre Fans seit Wochen stellen – nicht zuletzt, weil die «Germany’s Next Topmodel»-Chefin die Spekulationen immer wieder selbst anheizt. Ihre jährliche Party zum Gruselfest mit vielen Promis aus dem Showbusiness gilt nach mehr als 20 Jahren als Kult. Nicht ohne Grund trägt die Gastgeberin deshalb auch den Titel der Halloween-Queen.

Einer, der an der exklusiven Feier gern gesehener Gast ist, ist der Zürcher It-Boy und Eventveranstalter Reto Hanselmann. «Seit sieben Jahren gehe ich – abgesehen von den beiden Corona-Zwangspausen – ohne Unterbruch an den Event», sagt er im Gespräch mit 20 Minuten. Doch statt im Flieger in Richtung New York City sitzt der 40-Jährige daheim im Bett. «Ich musste kurzfristig absagen, da mich eine fiese Erkältung komplett flachgelegt hat.» Seit zwei Tagen habe er mit Fieber zu kämpfen und es gehe ihm gar nicht gut.

«Ich glaube, in den letzten Wochen habe ich mich etwas übernommen», meint er weiter und spielt damit auf seine eigene Promi-Halloween-Sause «Season of the Witch» an, die am vergangenen Samstag im Zürcher Kaufleuten über die Bühne ging. Weiter erklärt er: «Es ist doch immer so, dass man krank wird, wenn Stress und Druck von den Schultern fallen.» Doch der Moment hätte für ihn nicht unpassender sein können. «Es setzt mir richtig zu, dass ich bei Heidis spektakulärer Kostüm-Enthüllung nicht dabei sein kann. Der Entscheid, alles zu canceln, ist mir wirklich nicht leicht gefallen.»

Für Heidi Klums Halloween-Kostüm müssen Strassen gesperrt werden

Eine Vorahnung auf die Verkleidung der Model-Mama hat er nicht, wie er verrät: «Sie hält das so gut geheim, da hat niemand eine Chance, um an Informationen zu kommen. Ich muss mich die ganze Zeit ablenken, um nicht nach Hinweisen zu ihrer Verkleidung zu suchen.» Heidi selbst verriet erst kürzlich in einer Show, dass ihretwegen in Manhattan ein paar Strassen gesperrt werden müssen. Hanselmanns Outfit wäre etwas einfacher gewesen. Einen Skelett-Anzug hatte er vorgesehen. «Man muss wissen, dass Halloween bei den Amis eher mit unserer Fasnacht zu vergleichen ist. Es muss nicht zwingend gruselig sein.»

Bei Klums Event stehe eher das lockere Beisammensein, anstelle einer Mega-Kulisse im Vordergrund. «Inspiration für meine Veranstaltungen kann ich keine holen. Das ist aber okay, nirgendwo sonst ist man A-Promis wie Paris Hilton, Beyoncé oder Mariah Carey so nahe und kann mit ihnen ‹locker schwätze›.» Deshalb ist für Reto Hanselmann bereits jetzt klar: «Nächstes Jahr bin ich mit Sicherheit wieder dabei, das steht ausser Frage. Ich freue mich bereits jetzt, da Heidis Party die verrückte Halloween-Zeit immer krönt und abschliesst.»