Yannik Zamboni bei Making The Cut: «Heidi Klum schaute zu uns wie zu ihren Kindern»

An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) erlangte der 35-Jährige einen Bachelor in Modedesign und bestand die Berufsprüfung zum Fashion-Spezialisten an der STF Schweizerischen Textilfachschule in Zürich. Mit seinen genderneutralen und politischen Stücken will der Designer jetzt in Heidi Klums Show «Making The Cut» abräumen.