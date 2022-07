Schwitzen im Gesicht: Tipps gegen Schweiss und fettige Haut

Während der «Late Show with Stephen Colbert» verriet Model Heidi Klum kürzlich ihr geheimes Talent: «Ich kann mein Gesicht dazu bringen, nicht zu schwitzen.» Ist man wie sie ständig von hellen (und sehr heissen) Studiolichtern umgeben und wohnt im ganzjährig warmen Los Angeles, gar nicht mal so unpraktisch. Wie Heidi das macht? Sie befiehlt es sich selbst: «Ich sage mir einfach: Schwitze nicht im Gesicht!»

Mattierende Sonnencreme wählen

Ein Sonnenschutz-Klassiker, tried and tested: Mattierender Sonnenschutz mit LSF 50 von Nivea, Fr. 12.– bei Zalando

Mit Puder mit Lichtschutzfaktor nachlegen

Leider hält aber auch der beste Sonnenschutz nicht den ganzen Tag. Was tun? Auf Puder mit Lichtschutzfaktor setzen, das dich nicht nur weiterhin schützt, sondern auch Schweiss bindet und damit unsichtbar macht. So bist du selbst beim abendlichen Büro-Apéro noch perfekt mattiert.

Auf die richtige Ernährung achten

Um das nutzen zu können, braucht der Körper Fett. Ein feines Dressing oder ein Gericht mit Olivenöl oder einer Erdnuss-Sauce liefern den Stoff in der besten Weise. Scharfe Speisen haben bekanntlich einen gegenteiligen Effekt und bringen den ganzen Körper zum Triefen. An wichtigen Anlässen gilt daher: Finger weg!

Mit mattierendem Setting Spray fixieren

Auf Salbeitee und Apfelessig setzen

Salbei ist die Hausmittel-Wunderwaffe gegen Schweiss: Als Tee konsumiert, solltest du mehrere Wochen lang täglich zwei Tassen trinken, um eine Wirkung zu spüren (dafür am ganzen Körper). Wer nicht so lange warten will, trägt den Tee auf ein Wattepad auf und tupft das Gesicht am Morgen damit ab. Abends soll das Ganze mit Apfelessig funktionieren: in das Gesicht einklopfen und am Morgen wieder abwaschen. Der Essig ist dafür bekannt, die Schweissdrüsen zusammenzuziehen.