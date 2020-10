Kleiner Zwischenstopp: Statt eines fancy Erfrischungsgetränks gibt es bloss Wasser. Heidis Mutter soll laut «Bild»-Zeitung nach Berlin mitgereist sein, um sich um ihre Enkel zu kümmern, während Heidi mit den Dreharbeiten für «Germany’s Next Topmodel» beschäftigt ist.

Am Samstag war Topmodel und Moderatorin Heidi Klum (47) mit ihrer ganzen Entourage in Berlin unterwegs. Mit dabei: Die Kids Leni (16), Henry (15), Johan (13) und Lou (11), Mama Erna, Heidis Bodyguard sowie Dachshund Anton.

Das Topmodel soll zudem auf Wohnungssuche in der Berliner Hauptstadt sein und bereits eine Immobilie ins Auge gefasst haben.

Am Wochenende liess sie sich mit ihren Kindern und ihrer Mutter beim Shoppen in Berlin blicken.

Nach vielen Jahren in Los Angeles ist Heidi Klum (47) am Dienstag für längere Zeit nach Deutschland zurückgekehrt.

Weil der Dreh der 16. Staffel von «Germany’s Next Topmodel» Corona-bedingt hauptsächlich in Deutschland stattfinden wird, hat Heidi Klum (47) erstmals seit vielen Jahren ihre Wahlheimat Los Angeles verlassen. Gemeinsam mit ihren vier Kindern Leni (16), Henry (15), Johan (13), Lou (11), ihrer Mutter Erna und ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) ist die Deutsche am Dienstag mit dem Privatjet nach Berlin zurückgekehrt.