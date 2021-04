Ganz geheuer war die Höhe jedoch den meisten Kandidatinnen nicht. Luca (19) war am Ende der Woche eine Wackelkandidatin, schaffte den Einzug in die nächste Runde dann aber knapp.

Ein Fotoshooting hoch über den Dächern von Berlin – da kam «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Linda (20) in der Folge vom Donnerstag an ihre Grenzen. Sie schaffte es nicht, ihre Höhenangst zu kontrollieren.

Bei «Germany’s Next Topmodel» wurde das Fotoshooting in dieser Woche in luftiger Höhe durchgeführt.

Was wäre «Germany’s Next Topmodel» ohne ausgefallene Fotoshootings, welche die Kandidatinnen an ihre körperlichen und mentalen Grenzen bringen? Regelmässig lässt sich Model-Mama Heidi Klum neue Herausforderungen einfallen. Nun übertraf sich die 47-Jährige aber selber: Das Fotoshooting der jüngsten Episode fand in 122 Metern Höhe statt.