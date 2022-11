Heidi Klum wünscht sich ein Baby mit Tom Kaulitz

Mit 49 Jahren sei es aber nicht so einfach, schwanger zu werden, meint sie.

Die beiden begeisterten kürzlich mit ihren abgestimmten Halloweenkostümen. Nach drei Jahren Ehe denkt das Model nun an eine gemeinsame Familie.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind bereits seit drei Jahren verheiratet . Das Model teilt auf Instagram regelmässig verliebte Schnappschüsse mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen. Zuletzt begeisterten die beiden mit ihren abgestimmten Halloweenkostümen. Heidi hing als Wurm an Toms Angel. Nun denkt sie anscheinend daran, den nächsten Schritt zu wagen. In einem Interview mit der «US Sun» spricht sie über ihren Kinderwunsch.

Sie denke oft daran, eine Familie mit dem sechzehn Jahre jüngeren Musiker zu gründen. «Es zu wollen und es dann tatsächlich zu können, sind aber zwei verschiedene Dinge», so Heidi. Mit 49 Jahren ist sie nicht mehr die Jüngste. «Es wird schwieriger, wenn man älter wird», spricht sie die tickende biologische Uhr an. Ob sie eine künstliche Befruchtung in Betracht zieht, kommentierte Klum nicht.