«Süsseste und schnellste Super-Scooperin» - Heidi Klums Tochter arbeitet in einem Glace-Laden

Mama Heidi Klum (47) ist schwerreich, doch Töchterchen Leni (17) will ihr eigenes Geld verdienen. Das Nachwuchsmodel hat einen Monat lang im Glace-Laden Happy Ice in LA gejobbt.

Die Promi-Tochter jobbte vier Wochen lang in einem Wasserglace-Shop in Los Angeles.

Heidi Klums (47) Vermögen wird auf knapp 150 Millionen Franken geschätzt. Dennoch hat ihre 17-jährige Tochter Leni sich diesen Sommer mit einem ganz gewöhnlichen Nebenjob selbst etwas Taschengeld dazu verdient: Das Nachwuchsmodel hat in Los Angeles vier Wochen lang in einem Shop namens Happy Ice Wasserglace verkauft – und daran wie es scheint sogar richtig Freude gehabt.

So veröffentlichte Leni auf Instagram eine Bildstrecke mit Schnappschüssen aus ihren Sommerjob. Dazu schreibt sie: «Happy Ice, danke für den besten Sommerjob!!! Ich hatte so viel Spass und kann es kaum abwarten, bei euch vorbeizuschauen und mir das Ananas-Mango-Softeis zu schnappen ... das mag ich am liebsten.»

Auf einem der Bilder sieht man Leni auch gleich während der Arbeit. Die Tochter von Heidi und Geschäftsmann Flavio Briatore (71) posiert auf einem der Fotos mit ihrer Freundin Ayva hinter der Theke. Die zwei konnten das Team bei Happy Ice in kurzer Zeit von sich überzeugen. So schreibt der Shop in den Kommentaren: «Ihr beide seid die Grössten. Ihr habt euch so schnell bei uns eingelebt. Wir werden euch hinter der Theke sehr vermissen. Eure Happy-Ice-Familie für immer.»