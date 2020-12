Leni spricht nicht fliessend Deutsch

In New York geboren, in Los Angeles aufgewachsen: Tatsächlich hat Heidi Klums (47) Tochter Leni (16) weniger mit der Heimat ihrer Mutter zu tun, als man zunächst meinen könnte. So kommt es auch, dass ihr Deutsch ein wenig holprig ist. Das «Vogue»-Interview wurde deshalb auf Englisch geführt. In der ergänzenden Video-Fragerunde gibt es an wenigen Stellen, an denen Leni sich traut, Deutsch zu sprechen, jedoch eine Hörprobe ihres Akzents.