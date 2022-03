Schauspielerin Heidi Montag isst rohes Fleisch, um schneller schwanger zu werden

So verspeiste die 35-jährige Influencerin in aller Öffentlichkeit ein rohes Bisonherz, um ihre Fruchtbarkeit zu fördern. Das zeigen Bilder, die dem Magazin «People» vorliegen.

Für ein zweites Kind nimmt Heidi Montag (35) einiges in Kauf.

Heidi Montag (35) wurde in Los Angeles beim Essen eines rohen Bisonherzens fotografiert.

Nun hat sich die «The Hills»-Darstellerin dazu entschieden, eine ganz andere Strategie zu verfolgen – sie setzt auf eine neue Ernährungsmethode. So stiess die 35-Jährige auf die Carnivore-Diät, auch bekannt als die «Fleischfresser-Diät». Wie Bilder, die dem amerikanischen Magazin «People» vorliegen, zeigen, wurde die Schauspielerin beim Verspeisen eines rohen Bisonherzens abgelichtet. Auf Instagram postete sie zudem ein Video von sich, wie sie eine rohe Leber isst. In einem Interview mit dem Magazin sagte die Influencerin dazu: «Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Verschiedene Ernährungsweisen haben mich schon immer fasziniert.»

«Ich fühle mich unglaublich»

Heidi Montag wurde durch ihre Rolle in der MTV-Serie «The Hills» bekannt. Die Reality-Show verfolgte das Leben von Lauren Conrad (36), Audrina Patridge (36), Whitney Port (37) und Heidi Montag selbst. Im Jahr 2010 endete die Show und es blieb lang still um die Reality-TV-Darstellerin. Neun Jahre später gab MTV bekannt, dass die Serie ein Reboot mit dem Namen: «The Hills, New Beginnings» erhält. Die Show wurde jedoch nach zwei Staffeln im Januar 2022 wieder eingestellt.