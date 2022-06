Beachvolleyball-WM : Heidrich und Vergé-Dépré scheitern im Halbfinal an brasilianischem Duo

Schon vor dem Spiel in der Hitze von Rom war klar: Mit einem Sieg im WM-Halbfinal würden Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré Beachvolleyball-Geschichte schreiben. Noch nie holte ein Schweizer Duo an einer WM eine Medaille. Um diesen Bann zu brechen, benötigte es aber bei knapp 34 Grad und strahlendem Sonnenschein einen Erfolg gegen das brasilianische Duo Duda/Ana Patricia.

Die Schweizerinnen legten im ersten Satz los wie die Feuerwehr. Schnell führte man mit 4:1. Das Problem: Das brasilianische Duo wurde immer stärker und kam zurück. Plötzlich lagen Heidrich/Vergé-Dépré zurück. Eine gelungene Challenge der Schweiz brachte aber die Hoffnung noch zurück. Doch am Ende ging der umkämpfte erste Satz an Duda/Ana Patricia (19:21).

An Olympia gab es Bronze

Im zweiten Satz verlief der Start genau unterschiedlich. Die Schweizerinnen gerieten schnell in Rückstand, doch zu Satz-Hälfte lag man nur noch einen Punkt zurück. Dennoch: Vergé-Dépré und Heidrich rannten konsequent einem Rückstand hinterher. Die Kräfte liessen immer mehr nach. Die logische Konsequenz: Trotz eines guten Auftritts der Schweizerinnen endet der Traum vom WM-Gold im Halbfinal.

Trotz der Niederlage können die Schweizerinnen weiter Geschichte schreiben. Am Sonntagnachmittag geht es im kleinen Final um WM-Bronze. Das gegnerische Team wird am Samstagabend feststehen. Mit kleinen Finals kennen sich Heidrich und Vergé-Dépré aus. An den Olympischen Spielen gewann das Schweizer Duo die Bronze-Medaille.