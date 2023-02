UPD Bern: Patient betritt Psychiatrische Klinik mit Waffen

In der Klinik der Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) in Bern kam es am Mittwoch, dem 8. Februar, zu einem heiklen Zwischenfall. Dies berichtet eine Quelle, die anonym bleiben will, gegenüber 20 Minuten. Demnach sei ein Mann mit mehreren Pistolen, Magazinen und Messern in die Klinik eingedrungen.