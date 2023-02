FC Basel: Heiko Vogel will nicht FCB-Trainer bleiben

Das 2:0 durch Zeqiri beschert dem FCB den Einzug in den Achtelfinal. SRF

Darum gehts Der FC Basel gewinnt das Rückspiel gegen Trabzonspor mit 2:0 und steht im Achtelfinal der Conference League.

Von Taulant Xhaka gibt es Lob an die Adresse von Interimstrainer Heiko Vogel.

Dieser will aber trotz Erfolgserlebnis nicht langfristig auf der FCB-Trainerbank sitzen.

Über elf Jahre ist es her: Am 7. Dezember 2011 erlebte Heiko Vogel (47) seinen grössten Moment als Trainer des FC Basel. Zu Hause im St. Jakob-Park besiegte der FCB am letzten Spieltag der Gruppenphase das grosse Manchester United mit 2:1 und zog in den Achtelfinal der Champions League ein.

«Es erinnert heute doch einiges an jenes Spiel», sagte Vogel nach dem turbulenten 2:0-Sieg gegen Trabzonspor. Ein verschossener und ein zurückgenommener Penalty sowie ein annulliertes Offside-Gegentor – wie vor elf Jahren lief auch am Donnerstagabend alles für den FCB. Vogel: «Mehr Spektakel geht nicht!»

Xhaka: «Eines unserer besten Spielen»

Auch Taulant Xhaka sprach von einem denkwürdigen Spiel: «Das war ein Abend, den wir nicht so schnell vergessen werden», so das FCB-Urgestein, dessen Vertragsverlängerung bis 2027 kurz vor Anpfiff bekannt gegeben wurde. Der 31-Jährige weiter: «Das war eines unser besten Spiele in dieser Saison.»

Damit dürfte Xhaka noch untertrieben haben. Von der bislang katastrophalen Super-League-Saison war den Baslern gegen Trabzonspor gar nichts anzusehen. Der FCB schaffte es einmal mehr, in einem wichtigen europäischen Spiel den Schalter umzulegen.

Vogel winkt bei Trainerjob ab

«Heiko Vogel hat uns super auf dieses Spiel eingestellt», lobte Xhaka den Basler Interims-Coach. Dieser wagte in seinem vierten Spiel als Notfall-Trainer gleich mehrere Experimente: Mittelfeldmann Andy Diouf lief phasenweise als Stürmer auf, Flügelspieler Anton Kade machte den Linksverteidiger. «Weil ich wusste, was es für ein schwieriges Spiel werden würde, habe ich dem Mannschaftsrat meine Spielidee präsentiert», erklärte Vogel.

Nach dem Coup gegen den türkischen Meister drängt sich die Frage auf, ob der FCB-Sportchef nun nicht langfristig auf dem Trainerstuhl Platz nehmen wird? Vogel winkte gleich selber ab: «Auch wenn wir weiterhin gewinnen sollten, ist klar, dass ich nicht Trainer sein werde.» Zumindest am Sonntag in Lugano wird der Deutsche aber noch einmal an der Seitenlinie stehen.

