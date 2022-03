Sri Lanka : Heiligster Elefant Sri Lankas stirbt im Alter von 68 Jahren

Nadugamuwa Raja ist tot. Die Nachricht über sein Ableben löste im ganzen Land tiefe Betroffenheit aus. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt, er muss eine Reihe von Kriterien erfüllen.

Raja war in seiner heiligen Rolle seit 2006 «im Amt».

Der heiligste Elefant von Sri Lanka, Nadugamuwa Raja, starb am Montag im Alter von 68 Jahren.

Sri Lanka trauert um seinen heiligsten Elefanten : Nadugamuwa Raja starb am Montag im Alter von 68 Jahren. Sein Tod löste eine Welle der Betroffenheit in dem Inselstaat im Indischen Ozean aus. Zahlreiche Menschen pilgerten zu den sterblichen Überresten des Tieres, um zu beten, Abschied zu nehmen und noch einmal Rajas Stosszähne zu berühren.

Raja war der «Chef» von hundert ausgewählten Elefanten, die jedes Jahr am äusserst wichtigen buddhistischen Fest Esala Perahera in der Stadt Kandy im Landesinneren teilnehmen. Die Prozession zieht alljährlich unzählige Touristen und Touristinnen an. Raja trug dabei einen goldenen Behälter mit buddhistischen Reliquien.