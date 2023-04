Didi Hamann attackiert Bayern-Goalie Yann Sommer

Es fehlen nur Zentimeter – Sommer kassiert das 0:1 gegen Man City. SRF

Darum gehts Yann Sommer gerät ins Visier der deutschen TV-Experten.

Besonders Didi Hamann hat es auf den Nati-Goalie abgesehen.

Bayern braucht kommende Woche ein Fussballwunder in der Champions League.

Mit mehreren Paraden verhinderte Yann Sommer eine noch höhere Pleite in der Champions League gegen Manchester City. Bei zwei Toren sah er allerdings etwas unglücklich aus und mit dem Ball am Fuss machte er sicherlich nicht seine beste Partie. In den deutschen Medien wurde dabei auch die Grösse des 34-Jährigen angesprochen.

Doch damit nicht genug: TV-Experte Didi Hamann kritisiert Sommer für den Auftritt stark. «Für mich war der Torwart heute heillos überfordert», schimpfte Hamann bei Sky nach der deutlichen Pleite des deutschen Rekordmeisters. «Der Torwart hat nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen massgeblich die Mannschaft verunsichert», so der frühere Fussball-Star.

«Keine Option für nächstes Jahr»

Angesprochen auf die starken Paraden des Nati-Keepers meinte er: «Die braucht ihr mir gar nicht zeigen, das ist mir wurscht. Dafür steht er im Tor, dafür wird er bezahlt, dass er die Bälle hält.» Doch damit nicht genug – Hamann schoss weiter: «Ich dachte, als er kam, er kann das. Ich muss mich heute revidieren. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr eine Option ist, um bei den Bayern im Tor zu stehen, weil er in den letzten Wochen in den grossen Spielen zu oft überfordert war.» Es ist aber zu sagen: Sommer kassierte gegen PSG in zwei Spielen kein Tor – gegen Freiburg in der Bundesliga war er zuletzt mit einer Wahnsinns-Parade der Matchwinner.

Allerdings war nicht nur Sommer ein Ziel von Hamanns Attacken. Auch der neue Trainer Thomas Tuchel geriet in den Fokus des 49-Jährigen. «Er kam, um Titel zu holen, jetzt sind zwei eigentlich weg. Der Start ist ehrlich gesagt sehr durchwachsen. Jetzt muss er schnell versuchen, vor allem der Defensive Sicherheit zu geben, denn die Mannschaft muss am Ende noch froh sein, dass es beim 0:3 geblieben ist.» Beim Rückspiel am kommenden Mittwoch braucht der deutsche Rekordmeister nun ein Fussballwunder.

1 / 3 Sommer konnte gegen Man City auch mit Paraden überzeugen. AFP Dennoch tobt Fussballexperte Hamann. IMAGO/Jan Huebner Sommer habe sein Team verunsichert. REUTERS