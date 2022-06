Seit Mitte Januar geprüft : Heilmittel-Behörde Swissmedic gibt Paxlovid für Covid-Patienten frei

Die Medikamenten-Zulassungsbehörde Swissmedic hat das Präparat Paxlovid für Corona-Patientinnen und -Patienten freigegeben. Es durfte schon zuvor verschrieben werden.

«Paxlovid wird angewendet bei Erwachsenen, die keine zusätzliche Sauerstoffzufuhr oder Hospitalisierung aufgrund von Covid-19 benötigen und ein erhöhtes Risiko haben, einen schweren Covid-19-Verlauf zu entwickeln», schreibt Swissmedic. Es wird in Tablettenform eingenommen. «Die Behandlung sollte so rasch wie möglich nach der Diagnose und innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn erfolgen. Die Therapie dauert fünf Tage», heisst es weiter.

Der in Paxlovid enthaltene Wirkstoff Nirmatrelvir soll ein Enzym des Sars-CoV-2-Virus hemmen, das eine wichtige Rolle in dessen Vermehrung spielt, das ebenfalls in den Tabletten verwendete Ritonavir hilft, dass die antivirale Wirksamkeit länger anhält. Es wird seit mehr als 20 Jahren in der HIV-Therapie eingesetzt.