Zwei Millionen Franken gefordert

Weil die Verantwortlichen bei der Gesundheitsdirektion und bei der Direktion des Innern wegen des laufenden Verfahrens als befangen gelten würden, habe sich Cap an die übrigen Regierungsmitglieder gewendet. So habe er wissen wollen, wer denn in der Angelegenheit zuständig sei. Weil er auf zweimalige Nachfrage keine Antwort bekommen habe, habe er nun die restlichen Regierungsmitglieder wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch angezeigt.