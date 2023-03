Yara Buol: Die neue Bachelorette im Social-Media-Check

«Die Bachelorette» geht am 17. April in die neunte Runde.

Yara, die Sonnenanbeterin

Sie scheint die Wärme zu lieben. Auf ihrem Instagram-Profil stammen fast alle Beiträge aus Ferien in Mexiko oder Spanien. Dabei fällt auf, dass Yara nicht mit ihren Reizen geizt und gerne im Bikini posiert, während sie ihre zahlreichen Tattoos gekonnt in Szene setzt. Auffällig sind unter anderem ein grosser Baum auf dem Schienbein und ein Schmetterling, der ihre Hand schmückt. Auf ihrem Rücken prangt eine riesengrosse Cobra, die mit Blättern und Blumen verziert wurde.

Yara, die Spirituelle

Die gelernte Detailhandelsfachfrau hat sich zudem zum energetischen Coach ausbilden lassen und bewirbt auf ihren Kanälen die Kraft von Heilsteinen und Bachblüten. So sollen laut ihr Amazoniten das Selbstbewusstsein stärken, die emotionale Offenheit fördern und für Geduld und Toleranz sorgen. Ihre selbstgebastelten Kreationen verkauft sie sogar an ihre fast 10’000 Followerinnen und Follower auf Instagram. Bachblütentropfen empfiehlt sie Menschen, die unfreundlich seien oder zu aggressiven Reaktionen neigen.

Yara, die selbsternannte Puzzle-Queen

Ob wenige Hundert oder mehrere Tausend, ob klassisch, rund oder als 3D-Version, all das spielt für die 25-Jährige keine Rolle, Hauptsache die Puzzles fordern sie. Ihre grosse Leidenschaft und zahlreiche Erfolge teilt sie regelmässig auf Instagram mit ihren Fans. In einem Story-Highlight hat sie vor wenigen Wochen einen neuen Rekord festgehalten: 1000 Teile in nur einem Tag! Während sie Teil für Teil zusammensetzt, passiert es hier und da, dass sie die Zeit vergisst und bis in die frühen Morgenstunden an ihren Kreationen sitzt.

Yara, die Klartextrednerin

In ihren Videos auf Social Media wehrt sich die Halbangolanerin immer wieder gegen Rassismus. So platziert sie in einem Betrag ihren Schweizerpass um den Hals, der ein Lätzchen symbolisieren soll, und isst nach «guten Schweizer Sitten» mit Besteck und nicht mit den Händen. Nachdem sie in der Vergangenheit immer wieder von Followern angegangen wurde, sagte sie gegenüber «Südostschweiz»: «Die Menschen sagen mir oft, ich solle dahin zurückgehen, wo ich hergekommen sei. Dass ich hier in der Schweiz nicht willkommen sei, und dass ich nicht schweizerisch genug aussehe.» Doch auf ihre Bündner Wurzeln ist sie stolz und veröffentlichte kürzlich ein humoristisches Video, in dem sie die Namen von Skigebieten für Flachländer korrekt ausspricht.