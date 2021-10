Frankreich: Verbot und Freiheitsstrafe für umstrittene Konversiontherapien

Umstrittene Konversionstherapien : «Heilung» von LGBTIQ-Menschen – Frankreich plant Haftstrafen für Therapie-Anbieter

In der Schweiz wurden kürzlich zwei Vorstösse eingereicht, die sogenannte Konversionstherapien verbieten wollen. In Frankreich sollen Anbieter solcher «Therapien» künftig ins Gefängnis wandern.

Der Gesetzesentwurf geht nun in den Senat.

Eine Untersuchung zeigte, dass es in Frankreich 2019 mehrere Hundert Fälle gab.

Konversiontherapien sollen in der Schweiz verboten werden.

SP-Nationalrätin Sarah Wyss und SP-Nationalrat Angelo Barrile, Vorstandsmitglied von Pink Cross, haben kürzlich jeweils eine parlamentarische Initiative für ein Verbot von sogenannten Konversionshandlungen eingereicht. Diese haben zum Ziel, mittels umstrittener Psychotherapien die homosexuelle Veranlagung eines Menschen in eine heterosexuelle Neigung zu verändern.



In Deutschland und Österreich wurden in den letzten Jahren Massnahmen verboten, die das Ziel haben, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von LGBTIQ-Menschen zu verändern oder zu unterdrücken.