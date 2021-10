Umstrittene Konversionstherapien : «Heilung» von LGBTIQ-Menschen soll in der Schweiz verboten werden

In der Schweiz gibt es verschiedene Gruppierungen, die mit umstrittenen Methoden der Psychotherapie zum Ziel haben, die homosexuelle Veranlagung eines Menschen in eine heterosexuelle Neigung zu verändern.

In der Schweiz sind weiterhin Gruppierungen tätig, die vorgeben, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von Menschen verändern zu können. Solche als Konversionstherapien bekannt gewordenen Massnahmen seien nicht nur unwirksam, sondern auch höchst schädlich, heisst es in einer Medienmitteilung von Pink Cross, der Lesbenorganisation Schweiz (LOS) und Transgender Network Switzerland (TGNS) vom Montag.

«Wir sind nicht als ‹Homo-Heiler› einzuordnen»

In Österreich und Deutschland wurden in den letzten Jahren Massnahmen verboten, die das Ziel haben, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von LGBT-Menschen zu verändern oder zu unterdrücken. In der Schweiz hat der Gesetzgeber bisher kein solches Verbot erlassen. Aufgrund der verschärften Gesetzeslage in Deutschland hat sich unter anderem die Gruppierung «Bruderschaft des Weges» in die Schweiz abgesetzt.



Sie hat hierzulande im Mai 2020 einen Verein gegründet. Gegen die Vorwürfe, Konversionstherapien durchzuführen, wehrt sich die Gruppierung. Markus Hoffmann von der «Bruderschaft des Weges» betonte damals, man biete überhaupt keine Beratung und Therapie an. «Wir müssen niemanden missionieren und sind nicht als ‹Homo-Heiler› einzuordnen.»