Heim-EM! Schweiz trägt den grössten Frauen-Sportanlass Europas aus

Grosse Freude! Die Frauen-EM findet 2025 in der Schweiz statt.

Der Grossanlass findet in zwei Jahren bei uns statt.

Die Schweiz bewarb sich um die Frauen-EM in 2025.

Das Warten hat ein Ende. Das Exekutivkomitee der Uefa hat entschieden, dass die Schweiz den Zuschlag für die Fussball-EM der Frauen 2025 erhält. Damit wird erstmals seit 17 Jahren und der Europameisterschaft der Männer wieder ein Grossanlass in der Schweiz ausgetragen. Ebenso wird es das grösste Frauen-Sportereignis der Geschichte, das bei uns stattfinden wird.

Die Schweiz setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. So lagen der Uefa drei weitere Bewerbungen vor. Ein Nordeuropa-Bündnis der Länder Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden wollten die Europameisterschaft austragen, ebenfalls Frankreich und Polen.

«Das ist ein historischer Tag für die Schweiz, den SFV und den Frauenfussball», erklärt Verbandspräsident Dominique Blanc. «Dieser grosse Schritt wird die Entwicklung des Frauenfussballs auf allen Stufen prägen», so erklärt er weiter.

In diesen Stadien wird gespielt

Die EM in der Schweiz wird ein Anlass der kurzen Wege. Das versprach der Schweizerische Fussballverband in seinem Bewerbungsdossier. Das Ziel: Die Stadien in Genf, Zürich, Bern, Basel, Thun, Luzern, Sion und St. Gallen sollen dem Turnier einen würdigen Rahmen bieten und gleichzeitig die Euphorie im ganzen Land entfachen.