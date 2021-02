In den Alters- und Pflegezentren im Kanton Zürich werden Bewohnerinnen und Bewohner gegen das Coronavirus geimpft. Das Heim Sonnenberg in Hombrechtikon sorgt dabei für Irritation, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet. In einem Schreiben informierte die Leitung die Bewohnerinnen und Bewohner Anfang Januar über die Impfkampagne. «Sie werden in den nächsten Wochen für sich selber entscheiden, ob Sie sich impfen lassen wollen oder nicht», heisst es darin.