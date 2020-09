Herr Baier, wie sehen Sie die Situation in den Jugendheimen im Kanton Zürich? Funktioniert das System?

Die Jugendheime haben eine lange Tradition. Es wäre sicherlich überzogen, sie aufgrund einzelner Vorfälle in Frage zu stellen. Das System funktioniert aus meiner Sicht. Ich kann mir aber ebenfalls vorstellen, dass die Arbeitsbedingungen in den Jugendheimen in den letzten Jahren nicht einfacher geworden sind. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass Jugendliche zunehmend multiple Problemlagen aufweisen, also b eispielsweise bereits sehr früh im Leben auffällig waren, psychisch labil sind, aggressiv und respektlos auftreten . Andererseits und mit dieser anspruchsvollen Klientel einhergehend, kann ich mir vorstellen, dass es eine Personalfluktuation in den Heimen gibt. Die Mitarbeitenden bleiben nicht lange in den Heimen, Stellen sind dann teilweise nicht besetzt, was die Betreuung und Kontrolle der Jugendlichen erschwert.