Todesfälle im «Dr Heimä» – Heimleitung habe Maskenverzicht gefordert – sagt Ex-Mitarbeiter

Geschäftsführer Daniel Kiefer (l.) und Stiftungsratspräsident Albert Sigirst nahmen am Mittwoch Stellung.

Die Mitarbeitenden des Alterszentrums sollen die Maskenpflicht nicht konsequent umgesetzt haben, so der Vorwurf.

Neun Bewohnende sind im Alters- und Pflegezentrum «Dr Heimä» in Giswil OW seit dem 8. Oktober in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

In einem Alterszentrum in Giswil gab es neun Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Im Altersheim «Dr Heimä» in Giswil verstarben seit dem 8. Oktober neun Personen im Zusammenhang mit Covid-19. Angehörige von Heimbewohnenden erhoben daraufhin schwere Vorwürfe gegenüber der Geschäftsleitung des Heimes. Mitarbeitende seien aufgefordert worden, auf das Tragen von Masken zu verzichten. Der Geschäftsführer des Heimes sagte, dass man davon ausging, dass es einen gewissen Spielraum gebe. Dieser Spielraum sei in der warmen Jahreszeit genutzt worden . Vor dem Corona-Ausbruch habe man aber mit Masken gearbeitet.

Heimleitung soll Druck ausgeübt haben

Ein ehemaliger Pfleger, der im vergangenen Frühling im Heim arbeitete, bekräftigt nun gegenüber dem «Blick» die Vorwürfe. «Die Heimleitung forderte uns in ernstem Ton auf, vor den Patientinnen und Patienten die Masken abzulegen», sagt der Pfleger. Dies, weil es sonst kein gutes Bild abgebe. «Wer trotzdem eine Maske getragen hat, dem wurde gesagt, dass man sie auszuziehen und sich an die Linie des Hauses zu halten habe», so der ehemalige Angestellte. Das Personal habe protestiert, weil es nicht verstanden habe, warum es keine Masken tragen darf, wenn es doch vorgeschrieben war.