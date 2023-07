Albert Rösti betroffen – sind heimliche Aufnahmen erlaubt?

Die Datenschutz-Expertin Ursula Uttinger erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Ein Twitter-User wunderte sich, dass der Bundesrat einfach so ohne Bodyguards dasitzt – und machte heimlich ein Foto.

Eine Datenschutz-Expertin erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Ein deutscher Tiktok-User liegt am Strand und ist genervt von seiner Nachbarin. Seiner Meinung nach telefoniert die junge Frau zu laut. Er zückt das Handy, filmt im Selfiemodus, schwenkt auf die junge Frau und spricht sie an: «Willst du hier eigentlich den ganzen Strand unterhalten?»

Anschliessend veröffentlichte er das Video auf Social Media mit dem Text: «Musste einer Touristin heute leider sagen, dass ihre Guacamole schei**egal ist.» In den Kommentaren hagelt es jedoch mehr Kritik an dem Mann als an der jungen Frau und ihrem Telefonat. «Ich finde dieses Heimlich-Filmen und Ins-Netz-Stellen viel schlimmer. Ich bezweifle, dass sie das erlaubt hat», kommentiert eine Userin.