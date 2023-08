Heimlich Bilder liken, schreiben, Namen im Handy umändern – das ist Micro-Cheating

Birgit Kollmeyer ist Psychologin und arbeitet als Paarberaterin bei Paarberatung & Mediation im Kanton Zürich. Sie erklärt, was es mit Micro-Cheating genau auf sich hat.

Wir haben bei Paarberaterin Birgit Kollmeyer nachgefragt, was es mit Micro-Cheating genau auf sich hat.

Mit jemandem hemmungslos flirten, ihn oder sie küssen oder mit einer Person im Bett landen. Heimlich schreiben , Bilder auf Social Media liken oder Chats löschen. Wo fängt Fremdgehen eigentlich an? Während Erstere allgemein als Fremdgehen empfunden werden, gehört die zweite Gruppe zum sogenannten Micro-Cheating. Der Begriff stammt von der australischen Paartherapeutin Melanie Schilling.

Sie erklärt in einem Interview mit der «Huffington Post», dass Micro-Cheating eine Reihe scheinbar kleiner Handlungen sei, die darauf hinwiesen, dass sich eine Person emotional oder körperlich auf jemanden ausserhalb der Beziehung konzentriere. Ausserdem listet sie Handlungen auf, die von offenbar harmlos bis problematisch reichen können: vom heimlichem Schreiben über das Herunterspielen der Ernsthaftigkeit der Beziehung bis zum Speichern einer Person unter einem Fake-Namen.

Auch auf Tiktok finden sich viele Videos von Userinnen und Usern, die über Micro-Cheating sprechen. Die meisten geben Beispiele, was dazugehört. Die Kommentare darunter sind klar: So schreibt eine Userin etwa, dass Micro-Cheating ganz klar Fremdgehen sei. Eine weitere fragt: Wieso ist es heutzutage so schwer, loyal zu sein?