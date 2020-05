Nur fünf Heimsiege

Heimvorteil gibt es in der Bundesliga nicht mehr

Nach der Corona-Pause gewinnt das Heimteam in der Bundesliga seltener als noch vor dem Unterbruch. Die fehlenden Zuschauer haben scheinbar doch einen Einfluss auf das Resultat.

Nach dem Wiederbeginn in der Bundesliga vor knapp zwei Wochen sagte BVB-Innenverteidiger Mats Hummels, dass er in den Geisterspielen keine Wettbewerbsverzerrung sehe. Er merkte an, dass er die Kommandos des Trainers viel besser hören könne. In Spielen ohne Fans sah er damals noch keinen Nachteil. Er könnte sich aber durchaus getäuscht und seine Meinung inzwischen geändert haben. Denn in den ersten drei Runden gewann nur fünfmal das Heimteam. Das sind nur gerade 19 Prozent der Spiele, die die Gastgeber für sich entscheiden konnten.