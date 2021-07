BoycottHeineken - Heineken löst Shitstorm mit Pro-Impf-Werbung aus

Heineken wirbt in sozialen Medien fürs Impfen.

Dass Paul Pogba kein Heineken mag, zeigte der französische Mittelfeld-Spieler an einer Pressekonferenz während der EM, als er eine Flasche der Marke vom Pult verschwinden liess . Das dürfte die Firma einiges an Marktwert gekostet haben.

Nun hat sich Heineken mit einer PR-Aktion fürs Impfen weiteren Ärger eingehandelt. In einem Werbespot in den sozialen Medien zeigt die Firma, wie Seniorinnen und Senioren im Club Party machen. Der Clip endet mit der Botschaft: «Die Nacht gehört den Geimpften. Zeit, sich ihnen anzuschliessen.» Die Kampagne läuft auch in der Schweiz, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigt.