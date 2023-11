Heino war nicht dabei, als seine geliebte Frau Hannelore starb

Heinos Manager, Helmut Werner, war vermutlich die letzte Person, die Hannelores Stimme gehört hat. Sie starb wenig später an einem Herzstillstand.

44 Ehejahre kamen zusammen – so viele Rosen soll der Volksmusiker auf Hannelores Grab gelegt haben.

Die Sängerin und Schauspielerin ist am 8. November verstorben.

44 Jahre waren Sänger Heino und seine Ehefrau Hannelore verheiratet. Die 81-Jährige ist vor kurzem an Herzstillstand gestorben . Eine ganze Woche behielt der trauernde Witwer das Ereignis mehrheitlich für sich. Diesen Mittwoch soll Hannelore auf dem Friedhof in Kitzbühel beigesetzt worden sein, wie «Bild» schreibt.

Heino habe auf den Sarg seiner Liebsten 44 Rosen gelegt, sinnbildlich für die Anzahl Ehejahre und symbolisch für eine seiner Liebesgesten. Er hatte ihr nämlich jedes Jahr zum Hochzeitstag eine Rose geschenkt. Die Beerdigung ging in kleinem Kreis vonstatten – unter anderem soll Sohn Uwe (63) da gewesen sein –, doch Heino will seine Frau im nächsten Jahr mit einem grossen Gottesdienst und vielen Trauergästen ehren.

Hannelore Kramm, zu Lebzeiten Sängerin und Schauspielerin, hat sich ihre letzte Ruhestätte in Kitzbühel selbst ausgesucht, wie «Bild» weiter schreibt. Dort habe sie sich zuletzt so wohlgefühlt und einige ihrer verstorbenen Freunde seien in nächster Nähe bestattet worden.