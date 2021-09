Heinz Frei gewinnt mit 63 Jahren seine 35. Paralympics-Medaille

Er nimmt in Tokio zum zehnten Mal an den Paralympics teil.

Körper und Kopf waren willig

Nun nimmt er am Donnerstag noch in der Teamstaffel von drei Athleten, die je zwei Kilometer mit Ablösung fahren, teil. «Danach müssen wir innerhalb von 48 Stunden zurückreisen. Leider», sagt Frei. Dann wird seine Karriere nach seinen zehnten Sommer-Paralympics beendet sein. «Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und dass ich in meinem Alter nochmals teilnehmen darf, ist tatsächlich aussergewöhnlich. Mein Kopf weiss, wie es gehen soll, und ich habe gemerkt, dass mein Körper noch liefern kann», hatte Frei dem «Oltner Tagblatt» vor den Spielen gesagt. Dass sowohl sein Kopf wie auch sein Körper geliefert haben, zeigte Frei an diesem Mittwoch ein weiteres Mal.