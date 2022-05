Luca Hänni und Christina Luft: Heiratet das Paar noch in diesem Sommer?

Luca Hänni (27) und Christina Luft (32) stecken mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen.

Anfang des Jahres verkündeten Luca Hänni und Christina Luft ihre Verlobung . Seither befinden sich die beiden in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch zu denen halten sie sich eher bedeckt – vor allem beim Datum. «Wir wissen es schon, wollen es aber noch für uns behalten», sagte der Sänger auf dem roten Teppich der Swiss Music Awards kürzlich zu 20 Minuten. Doch nun könnte alles klar sein!

In einem Instagram-Q&A forderte die Tänzerin ihre über 270’000 Followerinnen und Follower auf, Fragen zu stellen. Nebst unzähligen Komplimenten und Fragen rund um «Let’s Dance» wollte jemand wissen, wie die 32-Jährige ihren Sommer verbringen wird. Als Antwort postete sie einen Schnappschuss im Bikini, der sie auf einem Boot zeigt. Dazu schrieb sie: «Ausschlafen, Sonne tanken, Haus und Hochzeit.» Demnach dürften die beiden bald vor den Traualtar treten.

Hänni und Luft harmonisieren

Den Lead, was die Hochzeitspläne angeht, hat Luca. «Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich mehr in Lucas Hände übertragen», verriet Luft in einem früheren Interview. Nichtsdestotrotz muss Luca nicht alles allein regeln. Die beiden haben nämlich zusätzlich eine Hochzeitsplanerin engagiert, die ihnen unter die Arme greift. Jüngst wollte das Paar noch die Gästeliste überarbeiten. Trotz Zeitnot und Stress ist von Unruhen, Nervosität oder gar Streit bei den beiden allerdings nichts zu spüren. «Wir harmonieren einfach sehr gut. Ach, ist das kitschig», meinte der 27-jährige Berner, während Christina anfügte: «Wir finden wirklich immer einfach alles toll.»