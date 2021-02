So bieten mittlerweile viele Brands Dessous in einer B andbreite an Grössen an. Eine davon ist Rihannas Unterwäsche - Linie Savage x Fenty. Die Marke, die 2017 ins Leben gerufen wurde , zeigt ganz verschiedene Frauenkörper. Riri sorgte für einen kleinen Durchbruch in der Modebranche, indem sie auch Plus-Size-Männermodels oder schwangere Frauen in Dessous über den Catwalk schickte . Rihannas Brand steht für Diversität – das feiern auch wir.