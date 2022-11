Katar 2022: So fliegen Deutschland und Argentinien aus der WM

Gruppe A

Gruppe B

In der Gruppe B kommt es am letzten Spieltag der Vorrunde zum britischen Duell zwischen England und Wales, während die USA auf den Iran trifft. Die Engländer können nur noch theoretisch die K.o.-Runde verpassen, wenn sie gegen Wales utopisch hoch verlieren würden. Der Iran ist mit einem Sieg gegen die USA sicher weiter, womöglich könnte auch ein Punkt reichen. Die Amerikaner müssen ihre Partie zwingend gewinnen, sonst ist für die Soccer-Stars schon nach der Vorrunde Schluss. Wales reicht nur ein Sieg gegen England, der, abhängig von der Parallelpartie, möglicherweise sehr hoch sein muss.

Gruppe C

In der Gruppe C reicht Polen ein Punkt sicher fürs Weiterkommen. Wenn Saudiarabien gegen Mexiko nicht gewinnt, könnte auch eine knappe Niederlage reichen. Die Argentinier müssen ihr letztes Spiel gegen Polen gewinnen, falls Saudiarabien gewinnt oder Mexiko einen Kantersieg landet. Saudiarabien ist mit einem Sieg sicher weiter, bei einer Niederlage müssen sie auf einen Polen-Sieg oder einen hohen Argentinien-Triumph hoffen. Mexiko benötigt einen Sieg und Schützenhilfe in der Parallelpartie.

Gruppe E

Deutschland kann noch aus der WM fliegen. Das Hansi-Flick-Team kommt in der Gruppe E sicher weiter mit einem Sieg gegen Costa Rica, sollte Spanien gegen Japan gewinnen. Wenn Spanien und Japan remis spielen, ist Deutschland mit einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz weiter. Die DFB-Elf würde dann vor den punktgleichen Japanern in den Achtelfinal einziehen. Gewinnt Deutschland mit einem Tor Differenz, könnte der vierfache Weltmeister ebenfalls weiterkommen, wenn er insgesamt mehr Tore geschossen hat als Japan (aktuell beide zwei).

Gewinnt Japan gegen Spanien und Deutschland gegen Costa Rica, käme es dagegen zwischen Deutschland und Spanien auf das bessere Torverhältnis an, wo die Spanier durch den 7:0-Auftaktsieg klar im Vorteil sind. Costa Rica wäre mit einem Sieg weiter. Japan ist mit einem Sieg sicher weiter, bei einem Remis kommts auf das Parallelspiel an.

Gruppe F

In der Gruppe F haben am letzten Spieltag Marokko und Kroatien die besten Karten und wären beide mit einem Remis weiter. Kanada ist bereits ausgeschieden. Belgien benötigt fürs Weiterkommen einen Sieg oder müsste bei einem Unentschieden auf eine hohe Niederlage der Marokkaner hoffen. Die Belgier stehen also am Abgrund.