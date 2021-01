Im Kalkbühl in Oberurnen kam es am Freitag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Brand wurde durch eine unbeaufsichtigte Pfanne mit Öl ausgelöst. Der 40-jährige Hausbewohner zog nach dem Entdecken des Feuers die Pfanne vom Herd und begab sich mit seinen beiden Kindern auf die Terrasse.