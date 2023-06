Hünenberg ZG: Heissluftballon sei gar nicht abgestürzt

Am Samstagmorgen ereignete sich in Hünenberg ein Unfall mit einem Heissluftballon. Dieser ging in Flammen auf.

Ein Heissluftballon hat am Samstagmorgen in Hünenberg ZG Feuer gefangen.

«Beim Startmanöver ist ein Heissluftballon in Brand geraten und aus kurzer Distanz unsanft auf dem Boden gelandet», schrieb die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung vom letzten Samstag. Am frühen Morgen um sechs Uhr kam es im Bereich «Mattenboden» in Hünenberg ZG zum Flugunfall. Dabei geriet der Heissluftballon in Brand. Sieben Personen waren im Korb, drei davon wurden laut Polizeibericht «erheblich» verletzt.