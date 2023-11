Heissluftfritteuse: Schweizer kaufen immer mehr Airfryer

Kochen kann wahnsinnig mühsam sein. Denn wer will nach einem Arbeitstag noch lange in der Küche stehen? Doch es gibt Haushaltsgeräte, die den Prozess erleichtern. Und auf genau die setzen Schweizerinnen und Schweizer offenbar in der Küche. Das zeigt eine Analyse der Einkaufsdaten von Digitec Galaxus. Ein Küchengerät ist dieses Jahr besonders beliebt: der Airfryer.

Die Kundschaft vom Onlinehändler Digitec Galaxus kaufte im Jahr 2023 rund 45 Prozent mehr Fritteusen. In der Untersuchung heisst es: «Der Bestseller ist aktuell ein klassisches Gerät mit Fettbad, gefolgt von mehreren Heissluftfritteusen.»

Insgesamt sind Airfryer aber beliebter, wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt: «Das Wachstum bei den Fritteusen bezieht sich auf alle Geräte, Öl als auch Heissluft. 2023 liegt das Verhältnis bei verkauften Fritteusen bei rund 90 Prozent Airfryer und zehn Prozent Ölfritteusen.»

Dazu nutzt man Airfryer

Doch was genau ist dieses gehypte Produkt, das nun vermehrt in Schweizer Küchen steht? Ein Airfryer ist ein elektrisches Küchengerät, das zum Frittieren benutzt wird. Doch das Küchen-Gadget hat einen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Fritteuse. Denn es braucht nur sehr wenig oder gar kein Öl, um deine Lebensmittel knusprig zu braten.

Ein Airfryer verwendet heisse Luft, die durch einen Ventilator zirkuliert, um deine Snacks und Lebensmittel zu garen. Heraus kommt also eine fettärmere und gesündere Version von frittiertem Essen. Das Gerät kannst du auch zum Grillieren, Backen und Aufwärmen von Speisen benutzen.

Speziell ist, dass der Airfryer deinem Essen im Vergleich zum Backofen oft in kürzerer Zeit ein Knuspern verleihen kann. Denn in der Heissluftfritteuse wird auch Gemüse knusprig, das ohne viel Fett oft eher nicht kross wird. So kannst du zum Beispiel halbierten Rosenkohl in den Airfryer geben, gut würzen und schon nach ein paar Minuten knusprig verspeisen.

Vieles geht mit der Heissluftfritteuse

Paniertes Poulet kannst du in der Heissluftfritteuse knusprig backen. Imago

Auch Pommes Frites kriegen in der Heissluftfritteuse einen vergleichbaren Crunch wie in einer Ölfritteuse. Doch hier hört es nicht auf, denn mit einem Airfryer lassen sich auch kreativere Rezepte einfach und schnell umsetzen. Du kannst so ziemlich alles von Brownies bis Chicken Wings zubereiten.

So lässt sich auch Lachs ganz einfach in knusprige Würfel verwandeln. Am besten in kleine Stücke schneiden, mit ein bisschen Öl, Paprikapulver, Cayenne-Pfeffer, schwarzem Pfeffer und Salz in die Heissluftfritteuse geben – und heraus kommen aussen knusprige und innen saftige Lachshappen.

Dazu kannst du jegliches Gemüse in eine Heissluftfritteuse geben, darunter zum Beispiel auch einen halben Spaghettikürbis. Während dieser im Airfryer brät, kannst du einen leckere Sauce anrühren – und fertig ist dein Znacht.