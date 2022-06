Engpässe befürchtet: Heizen, AKW, Tempolimit – so will die Politik Winter-Blackouts verhindern

Die SP will das Heizen regulieren.

Geht es nach der SP, soll es in Wohnungen im Winter nur noch 20 Grad warm sein.

Bis zu 30 Prozent weniger Gas und Risiken bei der Stromversorgung: Die SP hat am Donnerstag ein düsteres Bild für den kommenden Winter gezeichnet. Der Ukraine-Krieg gefährdet laut der Partei die Energieversorgung der Schweiz. Um das zu verhindern, hat die Partei ein Positionspapier vorgestellt. Darin stellt die SP verschiedene Forderungen. So soll im Notfall etwa nur noch bis 20 Grad geheizt werden dürfen. Auch der Austausch veralteter Elektrogeräte, der Ersatz von Gas durch Heizöl wo möglich und ein Solidaritätsabkommen mit den Nachbarländern will die Partei.