Heizen: Welcher Heiztyp bist du?

Frauen frieren, Männer schwitzen: Was nach Klischee tönt, ist wirklich so. Grund dafür sind die Muskeln, welche unseren Körper zusätzlich wärmen. Männer haben im Schnitt 25 Prozent mehr Muskelmasse als Frauen und tragen sozusagen schon einen kleinen Ofen mit sich herum. Auch im Alter wird es kälter: Mit zunehmendem Alter fällt es dem Körper schwerer, den Körper richtig zu durchbluten und Wärme zu speichern.

Abgesehen von Alter und Geschlecht: Jeder Mensch hat sein individuelles Kälte- und Wärmeempfinden. Erkennst du dich in diesen sechs Heiztypen wieder?

25 Grad und mehr – das Gfröörli

Das Gfröörli hat schon früh im Jahr das Bedürfnis, die Heizung einzuschalten – auch wenn eigentlich noch nicht Winter ist und an den Bäumen noch Blätter hängen. Sobald es draussen unter 20 Grad «kalt» ist, wird drinnen so richtig eingeheizt – und zwar auf Stufe fünf. Dem Gfröörli wäre eine sechs auf dem Thermostat noch lieber. Das frühe Einheizen kann mitunter aber zu «Heizscham» führen, wie ein Blick in die Diskussionen auf Social Media zeigt.

18 Grad – der Hitzige

Draussen kann es schneien und trotzdem läuft der Hitzige daheim im T-Shirt und ohne Socken rum. Und: Dabei hat er die Heizung gerade mal auf Stufe eins eingestellt. Gefroren wird jedoch nicht – der Hitzige hat immer warm. Immer. Am liebsten noch grosszügig lüften und die frostige Winterluft hineinströmen lassen. Damit er ja nicht ins Schwitzen kommt.

Immer die perfekte Temperatur – die Heizspezialistin

Die Heizung wird genauestens eingestellt, gelüftet wird mit Stoppuhr und zur richtigen Tageszeit. Genutzt und mit einberechnet wird jede Wärmequelle: So zum Beispiel auch die Backofenwärme nach dem Gebrauch. Jeder Raum hat exakt die empfohlene Temperatur. Und diese muss täglich kontrolliert und bei Wetterumschwung angepasst werden. Nichts wird dem Zufall überlassen. Für die perfekte Temperatur im Eigenheim investiert die Heizspezialistin gerne Zeit und Mühe.

Mal tropisch, mal arktisch – der Unentschlossene

War es soeben noch kuschelig warm auf Stufe vier der Heizung, ist es für den Unentschlossenen wenig später kaum auszuhalten. Viel zu heiss! Also wird geschraubt – er probiert es auf Stufe zwei. Einige Stunden lang ist es angenehm in der Wohnung, die Temperatur passt wunderbar. Doch plötzlich ist es dem Unentschlossen doch etwas fröstelig – Stufe drei muss also korrekt sein. Spoiler: Auch das wird ihm nicht passen. Für Gäste oder Mitbewohner kann das ganz schön anstrengend sein.

Welcher Heiztyp bist du? Das Gfröörli. Der Hitzige. Die Heizspezialistin. Der Unentschlossene. Der «Juckt mich nicht»-Typ. Der Ahnungslose.

Der «Juckt mich nicht»-Typ

Wo ist die Heizung überhaupt? Ist ja egal – man ist ja eh kaum zuhause. Sollte es mal zu kalt sein, dann hat man wohl Pech gehabt oder zieht sich einen Pulli und die Mütze über. Zu warm? Fenster auf – schlimmer noch, kippen. Und so bleibt es dann eine Weile. Nicht gut fürs Portemonnaie. Dem «Juckt mich nicht»-Typ ist das aber auch schnuppe. Den Heizkörper hat er noch nie angefasst – die Einstellungen sind seit dem Einzug gleich.

Der Ahnungslose

Bisschen hochschrauben, bisschen runterschrauben: Was die Zahlen auf der Heizung bedeuten, davon hat der Ahnungslose, naja, keine Ahnung. Eingestellt wird nach Gefühl – wird schon passen. Muss nachgebessert werden, dann wird ein wenig hin und her geschraubt. Was das bewirkt? Das weiss der Ahnungslose ehrlicherweise auch nicht. Aber es fühlt sich halt richtig an.