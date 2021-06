Wasen im Emmental : Heizöl-Laster stürzt Böschung hinunter und überschlägt sich mehrfach

In Wasen im Emmental ist ein Lastwagen eine Böschung hinuntergestürzt und hat sich dabei mehrmals überschlagen. Der Lenker wurde verletzt ins Spital geflogen.

Der Lenker des Lastwagens wurde mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Ein Lastwagen stürzte in Wasen bei Emmental eine Böschung hinunter.

Auf der Vorderen Arni in Wasen bei Emmental (Gemeinde Sumiswald) kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall: Ein Lastwagen, der Heizöl geladen hatte, geriet rechts vom Weg ab, stürzte

mehrere Meter eine Böschung hinunter, überschlug sich dabei mehrmals und prallte schliesslich am Waldrand gegen mehrere Tannen.