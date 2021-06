Colorado : Held (40) schiesst Amokläufer nieder – und wird selbst von Polizei getötet

Als John Hurley (40) sah, wie ein Mann mit einem Sturmgewehr auf einen Polizisten feuerte, zögerte er keine Sekunde und schoss den Amokläufer nieder. Als er danach dessen Waffe aufhob, wurde er selbst durch eine Polizeikugel tödlich verwundet.

«Er stand nicht einfach da und überlegte, sondern eilte zur Tür, als er die Schüsse hörte, sah den Schützen und rannte sofort in seine Richtung los», sagt Bill Troyanos, der in Arvada im US-Bundesstaat Colorado in einem Army-Shop arbeitet, gegenüber «Denver7» über seinen Kunden Johnny Hurley (40). Und fügt an: «Ich will nur, dass seine Familie weiss, wie heldenhaft er handelte.»